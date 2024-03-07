Кулеба прокоментував призначення Залужного послом: "Рішення, яке відповідає інтересам України"

Президент вирішив, що Залужний є оптимальною кандидатурою.

Призначення Залужного послом України у Великій Британії – дуже логічний крок. МЗС потрібна сильна людина Лондоні.

Про це в ефір телемарафону сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми з Валерієм Федоровичем мали декілька розмов, з яких я абсолютно переконався, що лежить душа у нашого шановного генерала, колишнього головкома, до дипломатичної роботи. І щобільше, навіть профільна освіта у нього теж є", – наголосив міністр.

Він додав, що Залужний отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини.

"Тому, думаю, це дуже логічний крок. Я як міністр безумовно зацікавлений в сильному послі в Лондоні", – каже голова МЗС.

Президент зважив всі фактори й вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою.

"Це однозначно підсилення для нашої системи. Рішення, яке відповідає й інтересам МЗС, і інтересам, я думаю, Валерія Залужного, і головне – інтересам України", – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

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