Кулеба прокоментував заяву Держдепу щодо зменшення допомоги: "Не кіпішуйте"

Україна поки що не здатна самостійно себе підтримувати.

Сполучені Штати Америки зменшать допомогу Україні лише тоді, коли Київ зможе обійтися без такої підтримки. Рівень допомоги в 2024-го не знизиться. Саме тому для паніки приводів немає.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в одному з інтерв'ю.

"Не йдеться про 2024 рік. Державний департамент сказав, що коли Україна міцно стане на ноги, матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена", - наголосив голова МЗС.

За його словами, представник Держдепу Міллер і сам визнав, що Україна поки що не здатна самостійно себе підтримувати у військовому плані в потрібних обсягах. Приводів для паніки немає.

"Не кіпішуйте. Не шукайте собі додатковий кіпіш на голову, щоб кидати себе в стан агонії та депресії", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, представник Держдепу Метью Міллер на брифінгу 4 січня заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки. За його словами, мета Вашингтона – допомогти Києву "встати на власні ноги".

Читайте також: