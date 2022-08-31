Кулеба пропонує "спеціальну програму" для російських солдатів, які більше не хочуть воювати в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пропонує запустити спеціальну програму для російських військових, які більше не хочуть воювати в Україні.

Очільник МЗС впевнений, що ця пропозиція варта того, тому що "навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя і наближення миру".

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

"Меседж: рятуйся і тікай. Складіть зброю, здайтесь українським військам і отримайте можливість почати нове життя", – заявив Кулеба.

Він також вкотре закликав Європейський Союз заборонити в’їзд російським туристам, назвавши цей захід доцільним, оскільки більшість росіян підтримали "геноцидну загарбницьку війну" своєї країни.

"Час напівзаходів минув. Лише жорстка і послідовна політика може дати результат", — наголосив Кулеба.

За його словами, візова заборона для російських туристів і деяких інших категорій буде "пропорційною відповіддю на геноцидну агресивну війну Росії в серці Європи, яку підтримує переважна більшість російських громадян".

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС обговорюють, поміж іншого, питання видачі туристичних віз російським громадянам. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз до Європейського Союзу.

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