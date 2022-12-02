Кулеба провів термінову нараду з послами через серію погроз у 12 країнах

МЗС України посилює безпеку дипломатичних представництв та активно працює з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ.

На тлі серії терористичних погроз, спрямованих проти українських дипломатів, міністр закордонних справ України Дмиитро Кулеба провів термінову нараду з послами.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, станом на вечір 2 грудня зафіксовано 18 випадків погроз в 12 країнах: замах на теракт в Іспанії, пакети із збоченими погрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування в Казахстані, а також підозрілий лист в США.

“Терористи намагаються не просто залякати українських дипломатів. Вони хочуть послабити, залякати Україну та підірвати важливу дипломатичну роботу з постачання зброї, енергообладнання, ізоляції Росії”, - написав Дмитро Кулеба.

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Очільник МЗС запевнив, що його відомство посилює безпеку дипломатичних представництв та активно працює з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, щоб знайти і покарати негідників.

Він також заявив, що ті, хто стоять за цією серією погроз, даремно стараються.

“Терористам нічого не вдасться. Ми не дамо їм залякати Україну чи підірвати роботу дипломатів. Ми продовжимо захищати свій дипломатичний фронт, тягнути зброю та енергообладнання, посилювати ізоляцію Росії та працювати над трибуналом для керівництва держави-терориста”, - пообіцяв міністр.

Окрім теми безпеки українських посольств та консульств, на нараді обговорили постачання енергетичного обладнання в Україну та роботу над втіленням Формули миру президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у середу, 30 листопада, в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства. Згодом у Міністерстві закордонних справ повідомили, що 17 українських посольств за кордоном отримали листи з погрозами та залякуваннями.

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