Кулеба різко звернувся до Заходу: "Якщо Європа не відкине страх – настане черга її солдатів"

Останні заяви Франції означають, що вони усвідомили, що в разі перемоги РФ настане "черга солдатів Європи", вважає Кулеба.

На тлі затягування Заходом військової допомоги очільник МЗС України Дмитро Кулеба попередив, якщо лідери Європи не відкинуть страх перед РФ, то "в майбутньому настане черга її солдатів".

Таку різку заяву голова зовнішньодипломатичного українського відомства зробив в інтерв'ю Le Monde.

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"Всі європейські столиці повинні зрозуміти цю просту, але важку істину, яку, здається, вже усвідомили в Парижі: або наші союзники відкидають страх, нерішучість і так звані перешкоди та надають повну підтримку українським солдатам у їхніх боях за міста й села України, або одного дня настане черга ваших солдатів віддати своє життя в боях за міста й села спочатку країн Центральної Європи, а потім і решти Європи", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, днями французький президент Еммануель Макрон назвав союзників "боязугами" через нерішучість і повільність щодо допомоги Україні.

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