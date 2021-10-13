Кулеба розповів, чи обговорювалося на саміті Україні-ЄС скасування безвізу

Саміт відбувся 12 жовтня у Києві.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чи обговорювалося на саміті скасування Європейським Союзом безвізового режиму для України.

Про це він сказав 13 жовтня під час брифінгу з актуальних питань зовнішньої політики України.

"Хочу звернути увагу на те, чого не було на вчорашньому саміті (Україна - ЄС) - жодних публічних чи непублічних розмов про будь-які міфічні загрози безвізу, про будь-які провали політики Європейського Союзу в Україні. Це переконливе свідчення, що фейки окремих політичних сил або демотивуючі політичні заяви про те, що відносини між Україною та ЄС перебувають в кризі та не мають перспективи, насправді не мають нічого спільного з дійсністю" - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що безвізу України та її євроінтеграції нічого не загрожує.

Нагадаємо, наприкінці вересня у низці ЗМІ з’явилася інформація, що нібито кілька держав ЄС, зокрема Німеччина, Франція та Італія, розглядають припинення безвізу з кількома країнами, з-поміж них і з Україною. Водночас у МЗС заявили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних загроз для такого рішення немає.

Пізніше у ЄС інформацію про скасування безвізу для українців теж спростували. Так, на початку жовтня очільниця групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова заявила, що наразі у ЄС не розглядають можливість скасування безвізового режиму для України.

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