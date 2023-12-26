Кулеба розповів, чому Євросоюз не поспішає з ухваленням допомоги Україні

Міністр висловив впевненість, що рішення про надання Україні цих 50 млрд євро буде ухвалено.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в будь-якому випадку отримає обіцяний Євросоюзом 50 млрд євро, а затримка з прийняттям рішення сталась не через вето Угорщини.

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону.

"Якщо говорити, відкриваючи залаштунки європейської політики, то оформлення рішення про 50 млрд було перенесено на початок наступного року не через вето Угорщини, а через те, що решта 26 європейських країн дають час Угорщині, щоб все-таки домовитись про приєднання. Вони не хочуть мати ситуацію, коли постійно ухвалюються рішення "мінус один", – сказав Кулеба.

Міністр висловив впевненість, що рішення про надання Україні цих 50 млрд євро буде ухвалено.

"Питання залишилось одне: або це зроблять 27 держав разом – всі члени ЄС, включно з Угорщиною, якій дали місяць на проведення додаткових перемовин, або ці гроші виділять 26 країн ЄС без Угорщини", – сказав Кулеба.

Крім того, міністр заявив, що наразі йдеться про збереження солідарності всередині Євросоюзу. Якщо її зберегти не вийде, тоді гроші Україна отримає іншим способом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан озвучив умову для розблокування 50 млрд євро Україні від ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримала шосте додаткове фінансування в межах проєкту Світового банку.

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