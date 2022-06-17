Кулеба розповів, коли Путін може погодитися на пряму розмову з Зеленським

Кулеба розповів, коли Путін може погодитися на пряму розмову з Зеленським

Президент Росії Володимир Путін може погодитися на переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, коли буде змушений обирати між відмовою від захопленого півдня або Донбасу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що на півдні українська армія вже проводить контратаки, а для масштабного прориву оборони противника буде застосовуватися передове озброєння.

Про це Кулеба написав у статті для Foreign Affairs.

"Ми будемо прагнути поставити росіян на межу необхідності покинути Херсон - місто, яке є ключем до стратегічної стабільності України. Якщо ми будемо просуватися і на півдні, і на сході, ми можемо змусити Путіна обирати між відмовою від південних міст, включаючи Херсон і Мелітополь, і відмовою від нещодавно окупованих територій на Донбасі, щоб він міг утримувати південь", - зазначив Кулеба.

За словами міністра, тоді російський президент почне серйозніше ставитися до переговорів про припинення вогню.

"Нашою метою, як і раніше, буде виведення російських військ з України... Зрештою, Путін вивів російські війська з районів навколо Києва, зіткнувшись з достатньою кількістю провалів. Якщо наші збройні сили стануть сильнішими і успішнішими, у нього будуть вагомі причини зробити це знову", - наголосив міністр.

Кулеба також переконаний, що Путіну легше буде подати поразку, як "акт доброї волі", перед подальшими переговорами.

"Путін міг би навіть заявити, що "спецоперація" успішно досягла своїх цілей з демілітаризації та денацифікації України, що б це для нього не означало... Пропаганда також може допомогти Путіну подати виведення військ, як знак гуманного поводження з російськими солдатами і як мудрий крок до миру загалом", - додав Кулеба.

Якщо ж Путін не змінить своїх планів, Україна може просунутися далі в Луганській і Донецькій областях, поки президент країни-агресорки не буде вести переговори або поки українська армія не досягне державного кордону.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що перемога України у війні проти Росії не призведе до ядерної війни, не зважаючи на занепокоєння Заходу.

Читайте також: