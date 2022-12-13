Кулеба розповів, коли Росія може спробувати піти у великий наступ, щоб просунутися вглиб України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допускає, що Росія може відновити великий наступ наприкінці січня-лютого 2023 року. Утім, Україна робить усе можливе, щоб не допустити цього.

Про це очільник МЗС сказав під час онлайн-брифінгу.

"Я думаю, що російська спроможність здійснювати великий наступ, який, можливо, буде відновлений десь наприкінці січня-лютого... - це те, що вони намагаються робити. І ми, звичайно, робимо усе можливе, аби не допустити цього. Я не кажу точно, що це відбувається. Але, беручи до уваги мобілізацію, оголошений призов і підготовку нових призовників, пересування їхнього важкого озброєння в країні - вони безсумнівно зберігають надії, що будуть здатні прорвати наші лінії оборони і просунутися вглиб України. Ми робимо усе, аби унеможливити це. І я рішуче вірю, що їм цього не вдасться", - сказав Кулеба.

Також міністр додав, що Україна робить усе для прискорення перемоги і будь-яке рішення про припинення війни ґрунтуватиметься на виході російських військ з усіх територій України станом на 2014 рік.

"Але ми докладаємо усі зусилля. І якщо це станеться влітку, це, звичайно, стало би чудовою новиною", - сказав Кулеба.

Загроза наступу з Білорусі

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, загроза з боку Білорусі була, є, та буде до тих пір, поки триватиме війна і допоки там буде так званий президент Олександр Лукашенко. Але зараз ця загроза мінімальна.

На думку російського опозиціонера і правозахисника Марка Фейгіна, Кремль всерйоз обмірковує другий наступ з боку Білорусі.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував раптову перевірку боєготовності військ Білорусі. Він наголосив, що поки загрози нового вторгнення немає.

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