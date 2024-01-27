Кулеба розповів, коли Україна зможе забезпечити контроль за своїм небом

Глава МЗС вважає реалістичним забезпечення в цьому році контролю над українським небом.

Встановлення контролю над українським небом можливе вже цьогоріч, якщо Україна отримає у достатній кількості літаки F-16, дрони відповідного класу, засоби РЕБ та ракети.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Все реалістично, і цього навчила нас війна. Якщо ми отримаємо F-16, якщо у нас будуть власні бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому є важливість нашого співробітництва з Литвою, якщо у нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це все досяжно", – каже Кулеба.

За його словами, ці рішення наразі реалізовуються, і "нічого безпрецедентного тут немає, просто необхідно отримати всі ці елементи у достатній кількості і в належний час".

"Саме над цим ми працюємо, і саме тому Європейський фонд миру є дуже важливим, він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України", – підсумував глава МЗС.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, як винищувачі F-16 витіснять літаки РФ з українського неба.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали терміни постачань перших винищувачів. В Міноборони США розраховують, що ЗСУ вже цього року отримає перші літаки, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

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