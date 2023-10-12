Кулеба розповів, навіщо Росія хоче заморозити війну та розкрив підступний план окупантів

Росія хоче заморозити війну, яку розв’язала проти України, щоб підсилитися. В майбутньому ціллю РФ може бути не тільки наша держава.

Про це розповів Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба німецькому аналітичному центру Zentrum Liberale Moderne.

"Якщо піти за таким небезпечним сценарієм, рівень пропаганди в Росії лише зростатиме за ці чотири роки; ненависть до України, інших країн Європи, інших народів буде надалі збільшуватися; російська ультранаціоналістична, фашистька, реваншистська риторика стане ще більш отруйною. Чи за таких умов хтось справді вірить, що лише Україна буде під загрозою нової хвилі агресії в 2028 році?" — зауважив Дмитро Кулеба.

Він також наголосив, що Росію зупинить тільки нищівна поразка від України.

"Ми всі маємо усвідомлювати, що на кону. Цілі Кремля набагато ширші за Україну. Разом ми здатні уникнути гіршого сценарію. Це важкий, але досяжний шлях. Шлях до перемоги України. Давайте працювати разом, щоб тримати браму Європи зачиненою та захищеною від російського терору. Це забезпечить десятиліття миру та процвітання на європейському континенті", — додав міністр.

Нагадаємо, що Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки для Росії.

Читайте також: