Кулеба розповів про реакцію Трампа на запрошення до України

Американського політика раніше до України запрошував президент Володимир Зеленський.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував запрошення імовірного кандидата на пост президента США від Республіканської партії Дональда Трампа до України.

Також читайте Зеленський заявив, що Трамп не може закінчити війну в України за 24 години

Про це він розповів під час інтервʼю "Голосу Америки".

Голова МЗС зазначив, що наразі є "політичні сигнали, які йдуть публічно" від Трампа, і "публічні сигнали, які йдуть від президента України".

"Ми не чули відповіді на запрошення від самого Трампа або його команди. Буде відповідь – будемо її розглядати", – додав він.

Водночас голова МЗС наголосив, що ключовим питанням для України є збереження підтримки на рівні не партій, а виборців, "бо американські політики ідуть за своїм виборцем".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп вперше прокоментував смерть Навального, не згадуючи російського диктатора Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що у США заявили про "путінське крило" в Республіканській партії.

Читайте також: