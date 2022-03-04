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Кулеба розповів про ядерну загрозу та закликав створити безпечні зони біля АЕС

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Кулеба розповів про ядерну загрозу та закликав створити безпечні зони біля АЕС

Associated Press

Україна не планує відновлювати ядерну зброю.

Росія поширює цинічну брехню про нібито те, що Україна планує відновити ядерну зброю у той час, коли військові обстрілюють ядерні об’єкти в Україні. 

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. 

"Міністр закордонних справ Росії Лавров поширює дезінформацію, неправдиво стверджуючи, що Україна хоче відновити свій ядерний арсенал. Ще раз: це цинічна, відверта брехня Росії, яка сама обстрілює ядерні об’єкти в Україні. Навколо них мають бути створені безпечні зони, щоб запобігти катастрофі в Європі", - написав Кулеба. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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