Кулеба розповів про ядерну загрозу та закликав створити безпечні зони біля АЕС

Україна не планує відновлювати ядерну зброю.

Росія поширює цинічну брехню про нібито те, що Україна планує відновити ядерну зброю у той час, коли військові обстрілюють ядерні об’єкти в Україні.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Міністр закордонних справ Росії Лавров поширює дезінформацію, неправдиво стверджуючи, що Україна хоче відновити свій ядерний арсенал. Ще раз: це цинічна, відверта брехня Росії, яка сама обстрілює ядерні об’єкти в Україні. Навколо них мають бути створені безпечні зони, щоб запобігти катастрофі в Європі", - написав Кулеба.