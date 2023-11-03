Кулеба розповів, що про вибори в Україні наступного року думає Зеленський

В Україні настуного року мали б відбутися президентські вибори. Однак на шляху до реалізації цього є чимало проблем через повномасштабну війну з Росією.

Президент України Володимир Зеленський зараз зважує всі "за" та "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Sky News.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні "за" та "проти", - сказав очільник МЗС.

Він додав, що проведення президентських виборів під час війни з Росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.

Чи будуть вибори в Україні

Раніше ми повідомляли, що в Офісі президента ще не вирішили, чи відбудуться вибори в Україні наступної весни, утім, така ймовірність є.

Своєю чергою, сам президент Зеленський сказав, що вибори в Україні можуть відбутися тільки у разі, якщо “парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування”.

Водночас Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) впродовж 30 вересня-13 жовтня провів всеукраїнське опитування громадян щодо того, коли мають бути проведені вибори в Україні та про ставлення до можливого обмеження прав громадян на період відновлення.

З'ясувалося, що за результатами опитування станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни й зараз вони не на часі. 16% вважають, що вибори мають проводитися попри війну в Україні.

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