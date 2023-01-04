Кулеба розповів, скільки та яке енергообладнання незабаром отримає Україна від партнерів

Міністр закордонних справ розповів про домовленості щодо постачання енергетичного обладнання до України.

Україна отримає від партнерів майже 1800 трансформаторів і понад 7 тис. генераторів. Союзники надають Україні енергетичне обладнання через постійні масовані удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це 4 січня під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад сім тисяч генераторів потужністю до 100 кіловат і понад 600 генераторів більше 100 кіловат, понад 40 кілометрів кабелю, а також сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", – розповів міністр.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповів, що незабаром ЗСУ отримають від міжнародних партнерів нове озброєння, зокрема, німецькі танки Leopard.

Очільник МЗС також зазначив, що 2023 року Україна отримає від союзників всю необхідну військову допомогу, яку не вдалося отримати минулого року.

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