Кулеба розповів важливу таємницю щодо надання Україні систем Patriot

За його словами, деякі країни намагаються “прикриватися” Альянсом, щоб не передавати нам потрібну допомогу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкрив громаді невелику дипломатичну таємницю, пов’язану з системами Patriot. Він заявив, що Нідерланди – не єдина країна, яка готова зараз купити батарею ППО та передати нашій державі.

Про це Дмитро Кулеба розповів в рамках єдиного телемарафону.

"Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди – не єдина держава, яка готова просто зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве. Те, що Нідерланди публічно зробили цей сигнал – це надзвичайно важливий момент. Те, що генеральний секретар НАТО чітко заявив, що не треба прикриватися потребами дотримання натовських стандартів під час ухвалення рішень про передавання Україні систем ППО – це теж дуже позитивно”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що деякі країни намагаються “прикриватися” Альянсом, щоб не передавати нам потрібну допомогу.

“Деякі країни кажуть: "Ми вам не можемо передати батарею, тому що тоді ми не дотримуватимемося стандарту НАТО за кількістю наявних у нас батарей". А генсек їм каже: "Не прикривайтеся мною, віддайте все, що треба Україні, це зараз головне". І це дуже потужний сигнал”, – підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що Нідерланди можуть викупити Patriot для України.

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