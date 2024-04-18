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Кулеба розповів важливу таємницю щодо надання Україні систем Patriot

Кулеба розповів важливу таємницю щодо надання Україні систем Patriot

Дмитро Кулеба / Фото: Associated Press

За його словами, деякі країни намагаються “прикриватися” Альянсом, щоб не передавати нам потрібну допомогу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкрив громаді невелику дипломатичну таємницю, пов’язану з системами Patriot. Він заявив, що Нідерланди – не єдина країна, яка готова зараз купити батарею ППО та передати нашій державі.

Про це Дмитро Кулеба розповів в рамках єдиного телемарафону.

"Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди – не єдина держава, яка готова просто зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве. Те, що Нідерланди публічно зробили цей сигнал – це надзвичайно важливий момент. Те, що генеральний секретар НАТО чітко заявив, що не треба прикриватися потребами дотримання натовських стандартів під час ухвалення рішень про передавання Україні систем ППО – це теж дуже позитивно”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що деякі країни намагаються “прикриватися” Альянсом, щоб не передавати нам потрібну допомогу.

“Деякі країни кажуть: "Ми вам не можемо передати батарею, тому що тоді ми не дотримуватимемося стандарту НАТО за кількістю наявних у нас батарей". А генсек їм каже: "Не прикривайтеся мною, віддайте все, що треба Україні, це зараз головне". І це дуже потужний сигнал”, – підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що Нідерланди можуть викупити Patriot для України.

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