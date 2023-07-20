Кулеба розповів, як розблокувати українські порти без згоди Росії

Росія цілеспрямовано зриває зернову ініціативу, завдає ударів по українських портах, намагаючись заробити гроші на зростаючих цінах на продовольство.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання Україна винищувачів F-16 дозволить розблокувати українські порти, щоб зерно могло надалі постачатись на світовий ринок.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

Він зазначив, що Росія цілеспрямовано зриває зернову ініціативу, завдає ударів по українських портах, намагаючись заробити гроші на зростаючих цінах на продовольство.

Міністр закликав держави-члени ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт.

За його словами, ідеальним сценарієм буде повне припинення російської морської блокади українських портів. Це буде можливо, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо та морські шляхи. Міністр висловив вдячність тим країнам ЄС, які вже роблять активний внесок в авіаційну коаліцію, та закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

“Нині Україна запропонувала ООН та Туреччині продовжити роботу зернового коридору у тристоронньому форматі, включно з інспекціями кораблів у Спільному координаційному центрі. Ми очікуємо на їхню відповідь. Я закликаю вас підтримати наш запит у вашій взаємодії з ООН та Генеральним секретарем”, - закликав він.

Дмитро Кулеба наголосив, що всі альтернативні шляхи експорту українського зерна мають зараз працювати на повну потужність і розширюватися, а заяви про будь-які обмеження є неприйнятними.

"За нинішніх умов необхідно відкрити всі двері замість того, щоб тримати деякі з них закритими" - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення Польщі не знімати ембарго проти українського зерна після 15 вересня — це недружній крок та популізм.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що припинення Росіє із "зернової угоди" та блокування українських портів з погрозами — ляпас країнам Африки та всім іншим державам, які залежать від українського зерна.

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