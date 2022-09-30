Кулеба розповів, як ухвалювалося рішення подати заявку на вступ України до НАТО і кому належить ініціатива

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що рішення щодо подання заявки на пришвидшений вступ України до НАТО ухвалювалося швидко, а ініціатива належить Володимиру Зеленському.

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 30 вересня.

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"Рішення визріло доволі швидко. Тут провідно роль зіграв президент. Ми, дипломати, лише правильно допомогли йому. Ми лище допомогли його правильно сформулювати. Сьогодні (30 вересня - ред.) РНБО ухвалила відповідне рішення. Тепер вже лунають заяви країн, які уже підтримують заявку України на вступ. Є ті, що візьмуть паузу. Це нормальний процес. Зрозуміло, що завтра-післязавтра нічого не станеться. Але ми створили принципову нову логіку і динаміку процесу вступу України до НАТО. І це головне. Над цим ми будемо працювати", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подасть заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Коментуючи цю звістку, Столтенберг сказав, що двері НАТО залишаються відчиненими для будь-якої демократичної країни.

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