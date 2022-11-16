Кулеба та Блінкен обговорили інцидент з падінням ракети в Польщі: "Відповідь має бути жорсткою та принциповою"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном щодо ракети, яка впала на території Польщі і позбавила життя двох людей.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив, що відповідь на російський терор, який торкнувся Польщі, має бути жорсткою і принциповою.

Про це глава української дипломатії написав у своєму твітері.

"Детальна розмова з державним секретарем Ентоні Блінкеном щодо російського ракетного терору — його масштабів, цілей та наслідків. Я наголосив, що відповідь на те, що сталося в Польщі, має бути жорсткою та принциповою", — написав Кулеба.

За його словами, Блінкен підтвердив плани США разом з G7 та ЄС подвоїти зусилля для відновлення української енергетичної системи.

У Польщі впала ракета: що відомо

Ввечері 15 листопада на території сусдньої Польщі у селі Пшеводуві впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Це сталося приблизно за 6 кілометрів від українсько-польського кордону.

Президент Польщі Анджей Дуда після розмови зі світовими лідерами провів брифінг щодо інциденту. За його словами, "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету", проте польські війська і Північноатлантиний альянс перейшли у стан готовності.

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, ракета була запущена не з території Росії. Втім, він закликав дочекатись завершення розслідування інциденту.

Наступного дня, 16 листопада, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів екстрену зустріч з президентом США Джо Байденом і лідерами НАТО щодо падіння ракет у Польщі. Це відбулося на Балі у межах саміту G20. Лідери країн підтримали Україну та засудили російські атаки на українські міста. Щодо Польщі — інцидент обіцяють розслідувати.

Читайте також: