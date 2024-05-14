Кулеба відповів, чи відмовлялася Україна від "миру" з РФ 2022 року

Кулеба спростував фейк РФ про "зірваний мир" з Україною 2022 року.

Звинувачення в бік України в тому, що вона нібито не захотіла підписувати з Росією мирну угоду 2022 року в Стамбулі, є абсурдними.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Глава МЗС наголосив, що історія про "зірваний мир" — один із улюблених фейків росіян. Але, якщо пильніше поглянути на факти, то такі чутки не витримують жодної критики.

За словами Кулеби, за допомогою подібних історій Росія хоче перекласти відповідальність з агресора на жертву.

"Це абсурдно. Якби Росія хотіла миру, вона б насамперед не нападала на Україну", — наголосив міністр.

Він уточнив, що під час переговорів 2022 року вимоги Росії були настільки абсурдними, що "мирна угода не проглядалася".

Також Кулеба прокоментував проєкти документів, які оприлюднили західні ЗМІ. Він наголосив, що вони є доказом переговорного процесу, але більшого сенсу в них немає, оскільки тоді не було згоди.

Міністр підтвердив, що обговорювалася зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, але Москва не захотіла її організовувати.

Глава МЗС також спростував абсурдні чутки, що Україна відмовилася від переговорів з РФ під впливом Бориса Джонсона, який тоді був прем'єром Британії.

"По-перше, будь-хто, хто колись зустрічався із Зеленським, знає, що це не та людина, на яку можна натиснути для якогось рішення. По-друге, тому що процес переговорів між делегаціями, власне, тривав і у квітні, і навіть в травні — тобто задовго після приїзду Джонсона", — розповів Кулеба.

Саме позиція Росії стала причиною, чому країнам не вдалося досягти мирної угоди, додав міністр.

Нагадаємо, за заявою Офісу президента, на саміті миру, який має відбутися 15-16 червня у Швейцарії, розроблятимуть спільну позицію щодо початку переговорів з РФ, яку передадуть Кремлю.

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