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Кулеба відповів, чи вважає Орбана та Сіярто проросійськими політиками

Кулеба відповів, чи вважає Орбана та Сіярто проросійськими політиками

Голова МЗС України Дмитро Кулеба / Скриншот / Фото: скриншот з відео

На думку Кулеби, Орбан та Сіярто є проугорськими. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає угорського прем'єра Віктора Орбана та очільника МЗС Петера Сіярто проросійськими політиками.

Про це український дипломат сказав в інтерв’ю угорському порталу Telex.

На його думку, вони є проугорськими. 

"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони - проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер б на нинішній зустрічі не заявив, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", - пояснив він свою думку.

Нагадаємо, 28 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провели переговори.

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