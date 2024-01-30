Кулеба відповів, чи вважає Орбана та Сіярто проросійськими політиками

На думку Кулеби, Орбан та Сіярто є проугорськими.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає угорського прем'єра Віктора Орбана та очільника МЗС Петера Сіярто проросійськими політиками.

Про це український дипломат сказав в інтерв’ю угорському порталу Telex.

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На його думку, вони є проугорськими.

"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони - проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер б на нинішній зустрічі не заявив, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", - пояснив він свою думку.

Нагадаємо, 28 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провели переговори.

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