Кулеба відповів, чи вважає Орбана та Сіярто проросійськими політиками

На думку Кулеби, Орбан та Сіярто є проугорськими.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає угорського прем'єра Віктора Орбана та очільника МЗС Петера Сіярто проросійськими політиками.
Про це український дипломат сказав в інтерв’ю угорському порталу Telex.
На його думку, вони є проугорськими.
"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони - проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер б на нинішній зустрічі не заявив, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", - пояснив він свою думку.
Нагадаємо, 28 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провели переговори.
Читайте також:
- Гучне інтервʼю Зеленського: мобілізація, скандали з ТЦК, кінець війни і дещо особисте
- Якщо Путін переможе: ще у двох країнах претендують на землі України
- Загадкова хвороба "Х": інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про нову світову загрозу