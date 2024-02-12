Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кулеба відреагував на дії польських протестувальників, які висипали українське зерно

Кулеба відреагував на дії польських протестувальників, які висипали українське зерно

Висипане поляками українське зерно на кордоні / Фото з Facebook-сторінки Андрія Садового

Він засудив дії поляків.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дії польських протестувальників, які висипали зерно з українських вантажівок, неприпустимими.

Про це Кулеба написав у мережі Х.

"Псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим. Будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці доводиться, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час", - йдеться в повідомленні.

Очільник МЗС наголосив, що заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності.

Раніше стало відомо, що на кордоні перед Дорогуськом польські протестувальники пошкодили кілька фур та висипали з них зерно.

Поліція польського міста Хелм почала розслідування стосовно інциденту на кордоні з Україною біля пункту пропуску в Дорогуську.

Українці в Мережі обурені діями польських протестувальників, які на кордоні повисипали зерно з українських вантажівок. Зокрема, дії поляків називають "ницістю", "ганьбою" та "гріхом".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація