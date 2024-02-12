Кулеба відреагував на дії польських протестувальників, які висипали українське зерно

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дії польських протестувальників, які висипали зерно з українських вантажівок, неприпустимими.

Про це Кулеба написав у мережі Х.

"Псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим. Будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці доводиться, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час", - йдеться в повідомленні.

Очільник МЗС наголосив, що заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності.

Раніше стало відомо, що на кордоні перед Дорогуськом польські протестувальники пошкодили кілька фур та висипали з них зерно.

Поліція польського міста Хелм почала розслідування стосовно інциденту на кордоні з Україною біля пункту пропуску в Дорогуську.

Українці в Мережі обурені діями польських протестувальників, які на кордоні повисипали зерно з українських вантажівок. Зокрема, дії поляків називають "ницістю", "ганьбою" та "гріхом".

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