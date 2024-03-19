Кулеба відреагував на ідею допомоги Україні від США у вигляді позики

Українська сторона не знає наразі деталей пропозиції щодо надання військової допомоги з боку США у вигляді позики, яку підтримав американський сенатор Ліндсі Гремю.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ.

"Україна вже отримує підтримку у різному вигляді. Дещо приходить, як грантова допомога, а інша підтримка приходить у вигляді позик. Тож ми не шоковані пропозицією зі США, але питання полягає в тому, як щодо загальної структури допомоги, яка буде надана", - йдеться в повідомленні.

Кулеба наголосив, українську сторону шокує те, що рішення в Конгресі США щодо допомоги ще не було ухвалено, і хоча наближається кінець березня, обговорення ще триває.

"Найдешевшим шляхом збереження безпеки у світі є підтримка України сьогодні, яка прагне, щоб ці дебати в США завершилися позитивно і було ухвалено рішення, яке б не допустило руйнування американської допомоги", - додав він.

Нагадаємо, Адміністрація президента Байдена не вважає за доцільне надавати допомогу Україні в борг. З ініціативою допомагати не задарма – лише в позику чи лендліз – днями виступив спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон.

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