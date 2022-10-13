Кулеба відреагував на погрози Росії вийти із "зернової угоди": РФ відновлює "голодні ігри"

Кулеба наголосив, що Україна не висуває додаткових вимог, на відміну від РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав погрози Росії вийти з "зернової угоди" шантажем і закликав світову спільноту дати зрозуміти РФ, що її ультиматуми повинні припинитися.

Про це очільник МЗС написав у твітері.

Кулеба наголосив, що українська влада попереджала, що з РФ не може бути жодних домовленостей, адже вона ніколи їх не дотримується.

"Росія робить саме те, про що ми попереджали: відновлює голодні ігри та загрожує Чорноморській зерновій ініціативі. Я хочу, щоб кожна африканська, азійська, близькосхідна родина знала: Україна не висуває додаткових вимог, ми хочемо, щоб коридор продовжував працювати 1/2", - йдеться у його дописі.

Очільник МЗС України підкреслив, що "настав час захистити Чорноморський зерновий коридор. Я закликаю всі держави та організації чітко дати зрозуміти Москві: шантаж повинен припинитися. Росії не дозволено піддавати ризику мільйони людей. Я закликаю особливо ті держави, які залежать від українського експорту".

Нагадаємо, Росія направила лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, в якому представила перелік претензій щодо виконання так званої "зернової угоди". Обговорення цих вимог повинно відбутися 16 жовтня під час зустрічі представників ООН з російською стороною в Москві. Додамо, що дія договору завершується в листопаді та потребує продовження.

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