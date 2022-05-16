Кулеба закликав міністрів закордонних справ ЄС надати Україні статус кандидата на членство на саміті в червні

Кулеба закликав міністрів закордонних справ ЄС надати Україні статус кандидата на членство на саміті в червні

Кандидатство - це ще не членство, і навіть не переговори про вступ. Але це виправить десятиріччя помилок політики невизначеності, переконаний очільник МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 16 травня закликав надати Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі на саміті в червні.

За словами Кулеби, це виправить десятиріччя помилок політики невизначеності.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Я повторюю свій заклик: надайте Україні статус кандидата на членство в ЄС на саміті в червні. Україна все одно отримає цей статус рано чи пізно. Продемонструйте лідерство і надайте його зараз", - наголосив очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що кандидатство - це ще не членство, і навіть не переговори про вступ.

"Ми всі прекрасно це розуміємо. Але надання Україні статусу кандидата в червні буде сильним політичним кроком, який надійно закріпить Україну в рамках європейського інтеграційного проєкту та виправить десятиріччя помилок політики невизначеності", - наголосив він.

Нагадаємо, єврокомісар з політики сусідства та розширення Олівер Варгей зазначив, що Єврокомісія (ЄК) отримала від України усі відповіді з опитувальника щодо членства в ЄС та готує висновки.

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