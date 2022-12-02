Кулеба закликав ОБСЄ звернути особливу увагу на викрадення росіянами українських дітей

Кулеба закликав звернути серйозну увагу на один із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі закликав звернути особливу увагу на викрадення українських дітей росіянами.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter міністра закордонних справ.

Зазначається, що сторони детально обговорили злочини, які Росія влаштовує на території України, та притягнення до відповідальності всіх винних.

"Я закликав БДІПЛ звернути серйозну й особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, що є одним із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія активно рекламує вивезення і примусове усиновлення українських дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що росіяни сплановано і послідовно знищують критичну інфраструктуру України з метою спровокувати гуманітарну катастрофу.

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