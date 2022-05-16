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Кулеба запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України

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Кулеба запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України зустрівся з європейським комісаром з економіки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з економіки Паоло Джентілоні закликав Євросоюз взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни.  

Про це очільник українського МЗС повідомив у Twitter.

"Зустрівся з комісаром Паоло Джентилоні. На виконання ініціативи Володимира Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. ЄС також підтримає відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів і послуг в Єдиний ринок ЄС", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України у Брюсселі обговорюватиме з європейськими партнерами питання запровадження нафтового ембарго проти Росії, яке включене у шостий санкцій пакет ЄС.

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