Кулеба запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України

Кулеба запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України

Міністр закордонних справ України зустрівся з європейським комісаром з економіки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з економіки Паоло Джентілоні закликав Євросоюз взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни.

Про це очільник українського МЗС повідомив у Twitter.

"Зустрівся з комісаром Паоло Джентилоні. На виконання ініціативи Володимира Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. ЄС також підтримає відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів і послуг в Єдиний ринок ЄС", - йдеться у дописі.

Met with Commissioner @PaoloGentiloni. Following @ZelenskyyUa’s initiative, I invited the EU to take a lead in rebuilding one of Ukraine’s war-torn regions. The EU will also support Ukraine’s economic recovery, further integration of goods & services into the EU’s Single Market. pic.twitter.com/8KK6GPz04Q — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 16, 2022

Нагадаємо, міністр закордонних справ України у Брюсселі обговорюватиме з європейськими партнерами питання запровадження нафтового ембарго проти Росії, яке включене у шостий санкцій пакет ЄС.

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