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Кулеба заявив, що Київ та Вашингтон скоординували кроки щодо постачання Patriot

Кулеба заявив, що Київ та Вашингтон скоординували кроки щодо постачання Patriot

Дмитро Кулеба про постачання Patriot / Фото: Associated Press

Також сторони обговорили майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустрівся з помічником держсекретаря США Джеймсом О’Браєном та скоординував кроки щодо постачання систем ППО Patriot.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у мережі X.

Голова МЗС заявив, що під час зустрічі він підкреслив, що Київ високо цінує "останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в поставках боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України".

"Надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot було основною темою нашої розмови. Ми позитивно оцінили досягнутий прогрес і скоординували наступні кроки в цьому напрямку. Ми також обговорили спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів", - заявив Кулеба.

Він додав, що на порядку денному також був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та його очікувані результати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова СБУ пообіцяв "сюрпризи" для новітніх російських систем ППО у Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що країна НАТО передала Україні ракети для Patriot і танки Leopard.

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