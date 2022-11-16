Кулеба заявив, що Росія намагається просунути фейк про причетність України до вибухів у Польщі

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія намагається просувати фейк про те, що нібито українська ракета ППО спричинила вибухи у Польщі біля села Пшеводув.

Міністр закордонних справ закликав не вірити брехні країни-агресора.

"Росія зараз просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не повинен вестись на російську пропаганду або посилювати її повідомлення", - йдеться у публікації.

Крім того, Кулеба заявив, що світова спільнота повинна була б вже давно "вивчити уроки", а саме після збиття пасажирського лайнера "Боїнг 777" авіарейсу MH17 влітку 201 року.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба закликав Альянс надати Україні сучасні літаки, такі як F-15 і F-16, а також системи ППО. Він заявив, що таким чином Україна зможе захистити колективну євроатлантичну безпеку та східний фланг НАТО.

УДАР ПО ПОЛЬЩІ

Увечері, 15 листопада, вибухи пролунали у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. За попередньою інформацією, туди прилетіли російські ракети або їхні уламки. В результаті атаки загинули двоє людей. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони.

Пізніше у польських ЗМІ з'явилася інформація що біля біля Томашева у небо піднялися військові літаки.

США, Британія, Німеччина та НАТО заявили, що вивчають усі обставини інциденту. А в Росії відхрестилися від того, що їхні ракети впали на територію Польщі.

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