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Кулеба заявив, що Росія намагається просунути фейк про причетність України до вибухів у Польщі

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Кулеба заявив, що Росія намагається просунути фейк про причетність України до вибухів у Польщі

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Кулеба нагадав про збиття Росією пасажирського лайнера "Боїнг 777"

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія намагається просувати фейк про те, що нібито українська ракета ППО спричинила вибухи у Польщі біля села Пшеводув.

Міністр закордонних справ закликав не вірити брехні країни-агресора.

"Росія зараз просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не повинен вестись на російську пропаганду або посилювати її повідомлення", - йдеться у публікації.

Крім того, Кулеба заявив, що світова спільнота повинна була б вже давно "вивчити уроки", а саме після збиття пасажирського лайнера "Боїнг 777" авіарейсу MH17 влітку 201 року.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба закликав Альянс надати Україні сучасні літаки, такі як F-15 і F-16, а також системи ППО. Він заявив, що таким чином Україна зможе захистити колективну євроатлантичну безпеку та східний фланг НАТО.

УДАР ПО ПОЛЬЩІ

Увечері, 15 листопада, вибухи пролунали у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. За попередньою інформацією, туди прилетіли російські ракети або їхні уламки. В результаті атаки загинули двоє людей. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони.

Пізніше у польських ЗМІ з'явилася інформація що біля біля Томашева у небо піднялися військові літаки.

США, Британія, Німеччина та НАТО заявили, що вивчають усі обставини інциденту. А в Росії відхрестилися від того, що їхні ракети впали на територію Польщі.

Все, що відомо про інцидент, читайте у статті ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
1069
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