Кулеба заявив, що Україна може отримати ракети ATACMS вже наступного року

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що наступного року Україна отримає балістичні ракети ATACMS, дальністю до 300 км, а також сучасні дрони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надання україні ракет ATACMS та дронів залежатиме і від ситуації на полі бою.

Про це очільник української дипломатії розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

"У армії є свої конкретні потреби. Умовно кажучи, якби мені зараз запропонували сто танків або сто гаубиць, я би не вагаючись сказав: сто гаубиць зараз, а танки можна завтра – бо я знаю реальну потребу фронту і розумію, що це зараз набагато критичніше", - розповів Кулеба.

За його словами, часто у питанні отримання зброї є "гучні історії, які на слуху у людей". Йдеться, зокрема, про танки, літаки, та ракети ATACMS. Однак це, скоріше рівень зброї-символів. Але є рівень конкретних потреб фронту сьогодні-завтра-післязавтра.

"І на кожній Ставці під головуванням Президента ми саме під таким кутом на це дивимось: що потрібно тут і зараз, що буде потрібно завтра, щоб перемогти ворога", - розповів міністр.

Однак Кулеба наголосив, що допомога зброєю та боєприпасами, яку Україна отримала від світу за 10 місяців повномасштабної війни, є безпрецедентною і за обсягами, і за номенклатурою, і за кількістю країн, залучених до процесу.

"Звісно, ми воюємо і нам завжди мало, і ми завжди просимо більше, але ми маємо пам'ятати цей простий факт: ми отримуємо найбільшу підтримку, яку будь-яка країна отримувала, щонайменше у ХХІ столітті", - додав Кулеба.

Нагадаємо, військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що США поки що бояться передавати Україні балістичні ракети дальністю 300 км. Утім, політичне керівництво України зможе знайти аргументи для партнерів, щоб все ж отримати ці ракети.

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