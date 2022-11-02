Кулеба заявив, що Україна попередила Іран про наслідки допомоги Росії: "Ми будемо абсолютно безжальні"

Іран, ймовірно, збирається передати Росії ще більше ракет класу "земля-земля" та ударних безпілотників. Україна вже попередила Тегеран про наслідки такого рішення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна попередила Іран про наслідки допомоги Росії, тепер справа безпосередньо за Тегераном.

Про це Кулеба розповів 2 листопада під час брифінгу.

За непідтвердженою інформацією, Іран планує надати Росії ще більше ракет класу "земля-земля" та ударних безпілотників. Внаслідок цього українська сторона заявила, що загроза є реальною і попередила Тегеран про серйозні наслідки у разі ухвалення та реалізування відповідного рішення.

"Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною. Я казав і повторю ще раз, що коли йдеться про співучасть будь-якої країни у російській агресії й вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь, тому що йдеться про захист нашої держави і наших громадян", — заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ України переконаний, що для Ірану найбільш мудрим рішенням було б згортання військового співробітництва з Росією, зокрема постачання військового озброєння, яке РФ використовує в Україні.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про збір інформації про постачання іранської зброї до РФ. Розвідка просить повідомляти будь-яку інформацію, що допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці поставки.

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