Кулеба жорстко відреагував на угоду Угорщини з російським "Газпромом": "Це удар і ми відповімо"

Кулеба жорстко відреагував на угоду Угорщини з російським "Газпромом": "Це удар і ми відповімо"

"Тут не повинно бути жодного жалю і співчуттів", - наголосив Кулеба.

Будапешт вдарив по українсько-угорським відносинам, підписавши довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром", і отримає від Києва "відповідну відповідь".

Відповідну заяву міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив в етері "Свободи слова" на ICTV.

"Ми маємо країну Угорщину, яка є членом ЄС і НАТО, водночас має особливі відносини з Росією, і завдала удару по українсько-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії", - вказав очільник МЗС.

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За його словами, "це удар" з боку Будапешта, і Київ буде "відповідати відповідно, тому що тут не повинно бути жодного жалю і співчуттів".

Глава зовнішньополітичного відомства зауважив, що Україна перенесла засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутися 29-30 вересня у Будапешті, ще до підписання угоди між Угорщиною і Росією.

"Ми знали, що туди летить російська делегація, що ця угода буде підписана, і вони, підписуючи цей договір, вже знали про нашу позицію, - наголосив Кулеба. - Це не буде лише політичний крок - скасування засідання комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва. Будемо вживати інші кроки для захисту національних інтересів України в цій ситуації".

Як повідомлялося, уряд Угорщини ухвалив рішення про підписання з російським концерном "Газпром" нового контракту на постачання газу в обхід України, розрахованого на 15 років. Підписання документа відбулося в понеділок, 27 вересня.

Через це рішення МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам", - заявило українське відомство.

Нагадаємо, що про домовленість між Москвою і Будапештом стало відомо наприкінці серпня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто не вказав, якою буде вартість газу за умовами нового контракту, проте заявив, що ціна буде "набагато вигіднішою", порівняно з чинними досі умовами.

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