Кулеба зідзвонився з очільниками МЗС Польщі і Литви: про що говорили

Кулеба зідзвонився з очільниками МЗС Польщі і Литви: про що говорили

Очільник МЗС України провів телефонні розмови з польським та литовським колегами в суботу.

Дмитро Кулеба обговорив поставки важкої зброї, сьомий пакет санкцій та розблокування експорту України з очільниками ​​МЗС Польщі і Литви.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні вранці у мене була телефонна розмова з моїм польським колегою та другом Збігнєвом Рау для обговорення наступних поставок важкого озброєння в Україну та сьомого пакету санкцій ЄС щодо РФ. Я також висловив свою підтримку його важливим зусиллям як чинного голови ОБСЄ", - повідомив Дмитро Кулеба.

У розмові з Ландсбергісом йшлося про спільну роботу над вирішенням проблеми розблокування українського експорту продовольства.

"Литва повністю розуміє та поділяє безпекові занепокоєння України. Нам потрібно більше важкої зброї для захисту Одеси з моря", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до міжнародної спільноти із закликом об’єднати зусилля у відповідь на агресію Росії проти України та спроби Кремля підірвати світовий порядок.

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