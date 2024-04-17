Кулеба зробив важливу заяву після російського ракетного обстрілу Чернігова

Партнери мають всі необхідні засоби, які можуть допомогти врятувати життя українців.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що закликатиме партнерів України надати нашій державі додаткові засоби протиповітряної оборони.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Ці невинні люди не були б вбиті чи поранені, якби Україна мала достатні можливості протиповітряної оборони. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет”, – написав Дмитро Кулеба.

За його словами, партнери мають всі необхідні засоби, які можуть допомогти врятувати життя українців.

“Ми вдячні Німеччині за те, що вона вже прийняла важливе рішення про надання Україні додаткової батареї Patriot. Я закликатиму інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх зустрічей з союзниками по G7 в Італії цього тижня”, – додав він.

Нагадаємо, що Росія атакувала Чернігів трьома ракетами. За останніми даними, відомо про понад 50 потерпілих, серед яких троє дітей, та багатьох загиблих.

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