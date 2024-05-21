Кулеба зробив заяву про збиття партнерами російських ракет над Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не існує жодного юридичного, безпекового або морального аргументу проти збиття партнерами зі своєї території російських ракет над Україною.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Києві, пише Укрінформ.

Він заявив, що українська сторона просить партнерів розглянути можливість збивання російських цілей над Україною або надати нам необхідні для цього системи ППО і бойові літаки з відповідними технічними можливостями.

"Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорить, що такі дії були б ескалацією, маніпулюють", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна вже багато разів чула аргумент про необхідність уникнення ескалації. Однак за останні два роки єдиною стороною, яка займається ескалацією, є Російська Федерація.

"Тому перше: ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети - не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України, - перехоплювалися б з території країн наших партнерів. Є альтернативне рішення: якщо ви не хочете цього робити, тоді просто надайте нам усі необхідні для цього засоби, ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети. Це системи ППО і бойові літаки з відповідними технічними можливостями. А займати позицію, за якої ми і ППО не передамо, і не будемо підтримувати збиття російських ракет з нашої території над територією України, - це і є позиція умиротворення агресора", - наголосив глава української дипломатії.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що основний меседж України до світової спільноти залишається незмінним - українцям потрібна зброя для відбиття російської агресії. А розмови про поступки для завершення війни - це викривлена логіка.

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