Кулеба звернувся до G20 щодо масованого ракетного удару по Україні: "Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на масований ракетний удар по Україні 15 листопада.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав лідерів G20 дати "принципову реакцію" на злочинні дії Росії.

Про це Кулеба написав у своєму твітері.

"Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникніть "закликів до обидвох сторін". Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", — наголосив очільник МЗС.

Нагадаємо, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що російська армія під час масованої атаки у вівторок, 15 листопада, випустила по Україні близько 100 ракет. Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні з 24 лютого.

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