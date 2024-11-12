Кулебі пропонували посаду посла у США замість Маркарової: що він відповів — FT

Ексміністр, ймовірно, відповів відмовою.
Колишньому українському міністру закордонних справ Дмитру Кулебі пропонували стати послом України у США замість чинної пані посла Оксани Маркарової, проте дипломат нібито відмовився.
Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначимо, що посольство України у столиці США та Міністерство закордонних справ не коментували таку інформацію видання.
Нагадаємо, що спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон раніше виступив із закликом замінити Оксану Маркарову після її зустрічі з демократами під час візиту Зеленського на завод боєприпасів у вересні.
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