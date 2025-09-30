ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
117
1 хв

Куля ППО поранила чоловіка у Конотопі: деталі інциденту

Під час роботи ППО у Конотопі літній чоловік дістав поранення. Куля поцілила у живіт.

Катерина Сердюк
ППО

У центрі Конотопа, що на Сумщині, поранено 79-річного чоловіка кулею ППО в живіт. Інцидент вчергове доводить, що під час атак РФ та роботі захисників неба по ворожих цілях слід перебувати у безпеці.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.

Як наголошується, причиною стала куля ППО.

«Тож не знаходимося біля вікон і на вулиці під час роботи хлопців!!!», — написав він.

Потерпілого терміново відправили до медзакладу. Його мають прооперувати.

Українців вчергове закликали не нехтувати правилами безпеки під час ракетних, дронових та інших обстрілів РФ.

Нагадаємо, 29 вересня російська армія атакувала Конотоп у Сумській області.

Місцеві жителі чули звуки вибухів. Раніше йшлося про загрозу ударних БпЛА.

Згодом стало відомо, що через обстріл у Конотопі (крім двох районів) відсутнє водопостачання.

117
