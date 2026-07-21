Куля в ногу, осколки в руку: нові шокувальні подробиці розправ із тими, хто втікає, у полку "Скеля"

Полк «Скеля»

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Державне бюро розслідувань відкрило справу проти військових 425-го окремого штурмового полку «Скеля» через стрілянину та кульове поранення Аркадія Кукшина, якого він зазнав під час втечі.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Нові деталі розправи у полку «Скеля»

За словами чоловіка, під час спроби втечі з полігону він натрапив на групу військових, які були зі «Скелі» і відкрили по ньому вогонь. Одна куля потрапила йому в ногу, а осколки від іншої — в руку.

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Кукшин за допомогою лікаря витяг кулю з ноги. Два місяці він переховувався, а потім нелегально перейшов державний кордон. Зараз перебуває в одній із країн Європи.

Поки він ще був в Україні, чоловік звернувся на гарячу лінію ДБР щодо поранення та пострілів військових зі «Скелі». Чоловік стверджує, що отримав повістку про виклик до суду від Держбюро розслідувань через СЗЧ, а не дії військових. Однак після публічного розголосу Кукшин повідомив журналістам, що ДБР відкрило також справу за статтею 426-1 КК України — «Перевищення влади військовою службовою особою».

Слідчий ДБР, який займається розслідуванням, підтвердив «Слідству.Інфо», що кримінальне провадження за заявою Кукшина відкрито. Чи вже когось допитували у справі, він відмовився надати деталі.

Аркадій Кукшин / © Слідство інфо

Був студентом денної форми, але його однаково мобілізували

Кукшин був студентом денної форми навчання, але 28 квітня його затримав ТЦК та СП у Харкові та відправили на полігон. За словами Кукшина, він чинив опір і його направили до 425-го ОШП «Скеля».

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11 травня чоловік вирішив утекти з полігону, але, за його словами, в одному із сіл його перехопив патруль полку і відкрив по ньому вогонь. Кукшин дістав поранення в руку та ногу.

Зрештою, йому вдалося дійти до Харкова. У квартирі підпільно витяг кулю з ноги за допомогою лікаря, а через деякий час нелегально перетнув державний кордон.

© Слідство інфо

Скандали у полку «Скеля» — останні новини

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилися нові факти жорстоких розправ, побиттів та вбивств військових у штурмовому полку «Скеля». Під час розслідування журналісти з’ясували, що в центрі села Олександрівка на Кіровоградщині співслужбовець застрелив Олександра Завалова, мобілізованого до полку.

Такі випадки непоодинокі. Журналісти пишуть про масові репресії у полку. Видання «Суспільне» провело розслідування про загадкову загибель щонайменше п’яти військовослужбовців з Івано-Франківщини, які померли в березні 2026 року за лічені тижні.

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