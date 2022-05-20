"Кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в РФ закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби": генерал США Бен Годжес

"Кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в РФ закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби": генерал США Бен Годжес

Генерал США Бен Годжес вважає, що у війні проти України Міністерство оборони Росії показало себе як корумпована інституція, а солдати – як вбивці, які використовують зброю проти цивільних об’єктів.

Крім цього, на його думку, РФ стратегічно програє Україні – їй не вдалось досягти поставлених цілей, зокрема, зламати оборону Маріуполя протягом понад 80 днів.

Про це командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Росії немає чого святкувати. Вони не змогли досягнути всіх своїх цілей. Зрозуміло, що вони захопили територію, завдають величезної шкоди економіці України. Вони блокують експорт зерна. Попереду ще багато викликів, але нічого з цього не можна назвати перемогою для Росії, зважаючи на те, які цілі ставив Кремль перед собою. Відверто кажучи, я думаю, що Росія не може продовжувати робити те, що вони роблять нескінченно. Думаю, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби", - вважає Годжес.

Він додав, що не вірить в погрози Путіна застосувати ядерну зброю, тому що це не дасть йому жодних переваг.

"Думаю, навколо Путіна є люди, які думають, що життя після Путіна існує. Тому, гадаю, використання ядерної зброї малоймовірне. Але він не здасться просто так, він не скаже: "Я не мав рацію, тому я піду". Росію треба перемогти на полі бою, потрібно розбити російські сили на полі бою. Саме тому не можна гальмувати у наданні Україні допомоги і ресурсів, які їй потрібні", - говорить генерал США.

На його думку, українські воїни мають більшу волю, вони борються за свій дім, воюють щоб захищати свої родини

"Російських солдат постійно використовують як гарматне м’ясо. Їхнє військове керівництво не дбає про них, вони не воюють за щось подібне, за що воюють українці. А це важлива частина битви. Ми знаємо це з історії. Росіяни обирають такий шлях, бо вони провалились в усьому. Вони перейшли на війну на виснаження. І це поганий вибір для Росії, тому що їхня логістична ситуація не покращується. В них скорочується людська сила, вони намагаються уникнути мобілізації. В той час логістична ситуація в Україні покращується щодня – більше і більше допомоги приходить із Заходу і Україна значно покращила логічну мережу. В України немає проблем з кількістю військових, тому я вважаю, що Росія має справжню стратегічну проблему", - говорить Годжес.

Він додає, що з такими боями, втратами амуніції та військових, які РФ має зараз, на його думку, під кінець літа – кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть, а Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу, щоб витиснути російські сили назад, принаймні до лінії 23 лютого.

Раніше у МЗС Франції перелічили чотири стратегічні помилки Путіна у війні проти України.

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