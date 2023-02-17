"Культура й кіно не можуть бути поза політикою агресії": Зеленський виступив зі зверненням на Берлінале

У четвер, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників і гостей 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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"Пані та панове! У 1951 році відбувся перший Берлінський кінофестиваль. Усім вам відомі гасло і мета першого Берлінале. Це – "вітрина вільного світу". Україна сьогодні – це фортеця вільного світу. Фортеця, яка стоїть майже рік. Фортеця, яка захищає себе, Європу та світ. Фортеця, яка не може впасти. Фортеця, яка обов’язково вистоїть. І переможе. Вірю, ви всі остаточно переконаєтесь у цьому, побачивши нашу "Суперсилу" – суперсилу України", - наголосив Володимир Зеленський.

Український лідер підкреслив, що культура і кіно можуть бути поза політикою, але тільки не тоді, коли це політика війни, агресії, масових злочинів, убивств, терору та прагнення знищення народів. Такою Зеленський назвав політику РФ. За нинішніх обставин мистецтво не може бути нейтральним. Тож, потрібно робити вибір, заявив президент.

За його словами, Берлінале зробив вибір, "сповідуючи принципи відкритості, рівності, діалогу без кордонів та участі кіно з усього світу". Адже цьогоріч до фестивалю не допущені інституції й персони, які підтримують Кремль, та фільми, зняті за підтримки РФ. Зеленський подякував за солідарність із Україною.

Раніше ми повідомляли, що Леонардо Ді Капріо пожертвував кошти для фонду Олени Зеленської. Гроші зірки Голівуду підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни.

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