Культурний Давос - відбувся перший «Global Culture Forum 2025»

Масштабний захід, який уже назвали «Культурним Давосом» - це початок глобального діалогу про роль культури у формуванні світу нової цивілізації, духовності та партнерства між націями. Серед гостей були третій Президент України Віктор Ющенко, 15 послів та представників іноземних амбасад, відомі культурні діячі, міжнародні експерти, підприємці, меценати та політики, які вже стали частиною нової культурної дипломатії України. Загалом зібралося більше тисячі людей! Основна тема цьогорічного Форуму підкреслює унікальну роль України як країни, що стоїть на перетині цивілізацій, поєднуючи глибоку спадщину з інноваційним баченням майбутнього. Також на території «Країни Едем» відкрилися виставкові простори, де свої роботи представили українські митці, чиї проєкти вже побували на Венеційській бієнале, у Луврі та MoMA. А ще гості відвідали унікальний Скульптурний парк, арт-галереї, кінопокази та авторські майстер-класи.

«Global Culture Forum стає новим символом культурної дипломатії України — платформою, що формує партнерства між усіма частинами світу, бізнесом і мистецтвом, технологіями та духовністю», - із такими словами звернувся відкриваючи захід Ігор Кривецький, засновник «Global Culture Forum 2025», бізнесмен та меценат. Він наголосив, що одним із акцентів є українська історична пам’ять — як основа сучасної ідентичності. «Якщо ми точно будемо знати свою спадщину, ми зрозуміємо, що започаткували цю цивілізацію. І, на жаль, дуже багато людей, які вважають себе культурологами, істориками, видатними митцями, направду не знають нашої історії. Вони читають те, що було написано іншими, здебільшого росіянами, які - нищать не тільки нашу, вони нищать світову культуру. Тому що ми є частиною великого культурного світу. Це війна світла і темряви. Це ще й війна безкультурщини, дикарства з культурним середовищем», - додав Ігор Кривецький.

Однією з цілей заходу — показати світові, що українську культуру, археологію, історію, мистецтво варто вивчати, досліджувати та популяризувати. Саме тому на «Культурний Давос» завітали гості з найбільших країн світу. Серед них — посол Індії в Україні Ракі Шанкар.

«Рівень культурного розвитку України можна порівняти з європейськими країнами, але вона має свою особливу унікальність, яка схильна до східних традицій. І це те, з чим ми в Індії можемо себе асоціювати», — зазначив Ракі Шанкар.

Про важливість таких подій говорить і Катерина Тейлор, засновниця агенції Port of Culture. «Тут присутні сьогодні представники 15 країн, які продовжують працювати в Україні, фактично жити тут, бути нашими партнерами, союзниками. І їм теж важливо зрозуміти хто ми є. Хтось із них є сьогодні послом в Україні, а завтра — у Великобританії. Вони є амбасадорами своїх країн, але можуть стати й нашими», — поділилась думками Катерина.

У перший день форуму в «Країні Едем», відбулась основна частина Давосу: панельні дискусії із запрошеними спікерами: «Україна на перетині цивілізацій — від Трипілля до сучасності»; «Поєднання традиції й сучасності як модель для світу»; «Культура як інструмент дипломатії та формування міжнародного іміджу». Дискусійний сніданок наступного дня став продовженням панельної дискусії про архітектуру, де фахівці цієї галузі домовилися створити нову інституцію та об»єднатися в Асоціацію побудови сучасних міст.

Організатори першого «Культурного Давос» запевнили, що «Global Culture Forum» відбуватиметься щорічно - у жовтні. І вже наступний стане ще масштабнішим і об’єднає ще більше митців, істориків, філософів, культурологів тощо. Адже головна мета — популяризація нашої культури, спадщини та вихід на міжнародну арену.

Адже Україна має величну історію та неймовірний потенціал, щоби про неї говорив увесь світ.

«На Форумі ми говорили не лише про мистецтво-ми говорили про людину. Про її силу створювати, берегти, надихати. Про Україну, що несе у світ не біль, а красу. Не жертву, а гідність. Не копію, а свій власний код культури, - наголосила CEO «Едем Резорд»Олена Матвєєва. - «Global Culture Forum» став простором, де народжується нова цивілізація- цивілізація співтворення, вдячності, глибини. країна сьогодні — це центр духовного ренесансу. І Global Culture Forum — лише перший акорд цього великого відродження».