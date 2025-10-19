Українку в Південній Кореї прийняли за повію: подробиці інциденту

Людмила Калабуха / © Facebook

Бізнес-тренерка та поціновувачка СПА Людмила Калабуха поділилася досвідом неприємного інциденту під час відвідування SPALEND у Пусані — одного з найбільших онсенів Південної Кореї.

Про це вона написала у соцмережі Facebook.

За словами Людмили, на вході всім відвідувачкам видають однаковий спецодяг, а до купалень пускають лише оголеними, розділяючи чоловіків і жінок. Людмила заздалегідь подбала про свій зовнішній вигляд: схудла на 10 кг і зробила депіляцію, щоб виглядати охайно перед камерами — у Кореї часто встановлюють приховані відеокамери, і відео можуть потрапити на спеціальні сайти (явище називають «молька»).

Проте, зайшовши до басейну, вона помітила дивні погляди інших жінок. Вони виходили з води, щойно вона підходила. Спершу Калабуха раділа — більше місця для себе, але згодом зрозуміла, що трапилося непорозуміння: у Кореї депіляцію зазвичай роблять лише повії. Через це її сприйняли за жінку з низькою соціальною відповідальністю.

«Я була єдиною європейкою серед жінок із природною недоторканістю, і їхні непривітні погляди одразу дали мені зрозуміти, що щось не так», — розповіла Людмила. Вона зазначила, що цей випадок, хоч і здивував її, підняв самооцінку та змусив усміхнутися над культурними відмінностями.

Людмила підкреслила, що навіть потрапивши у потенційні кадри вуайєристів, вона прагнула виглядати охайно та гідно — і в цьому випадку її зовнішній вигляд став причиною несподіваного культурного непорозуміння.

