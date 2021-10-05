"Куля пройшла по внутрішніх органах": у Миколаєві чоловік застрелив собаку сусідів

Тварина померла у ветеринарному закладі.

Мешканка Миколаєва Наталія, яка проживає в мікрорайоні Широка Балка, заявила, що один із сусідів застрелив її собаку.

Про це йдеться в листі, який отримало видання "Преступности.НЕТ".

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За словами жінки, один з її сусідів вистрілив в собаку. Тварину одразу доправили до ветеринарної клініки. Собаці зробили рентген, який показав наявність кулі в черевній порожнині, але її врятувати не вдалося через занадто велику кровотечу.

"Собачка була на нашій ділянці, ділянка огороджена. Дитина (собака - ред.)просто жила своїм життям. Вдома була тільки моя бабуся, якій 84 роки. Вона почула, як наша крихітка почала істерично плакати від болю. Підбігла до неї, вона лежала біля сітки (забору, прим.), корчилася від болю і плакала. Бабуся в надії врятувати життя схопила її швидко, відвезли до ветеринарної клініки. Там зробили рентген, виявили кулю. Як виявилося, вистрелили їй прямо в живіт, куля пройшла повністю по внутрішніх органах, пошкодила артерію і застрягла з іншого боку тіла. Наша крихітка померла через хвилин 5 після рентгена”, - розповіла Наталя.

Як розповіла жінка, одного з їхніх сусідів уже раніше викривали в подібних діях щодо тварин. За її словами, чоловік близько півроку тому застрелив сусідського кота, але тварину тоді вдалося врятувати. Крім того, як стверджує автор листа, сусід часто на території житлової території стріляє в птахів, імовірно, з пневматичної зброї.

У відділі комунікації Нацполіціі в Миколаївській області підтвердили факт жорстокого поводження з твариною.

Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини події і встановлюють особу, причетну до скоєння злочину.

За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження по знакам частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України ("Жорстоке поводження з тваринами"). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на території продовольчого ринку по проспекту Центральному в Миколаєві невідомий чоловік в магазині застрелив собаку і пішов. Від отриманих ушкоджень тварина загинула. 59-річному чоловікові дізнавачі оголосили про підозру за жорстоке поводження з тваринами. Уже в середині вересня в поліції завершили розслідування за фактом вбивства жителем Миколаєва собаки і направили кримінальне провадження до суду.

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