Куля влучила в телефон: що відомо про стан здоров'я постраждалих під час стрілянини у Харкові

Куля влучила в телефон: що відомо про стан здоров'я постраждалих під час стрілянини у Харкові

В результаті стрілянини двом чоловікам знадобилася медична допомога.

У Харкові в результаті конфлікту зі стріляниною тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків. Медики запевняють, загрози їхньому життю немає.

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Про це повідомляє "Редпост".

За словами керівника КП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктора Забашти, в медзакладі наразі перебуває один із постраждалих. Його стан оцінюють, як задовільний.

Під час пострілу куля влучила у мобільний телефон 57-річного чоловіка. Мабуть, від переляку, він упав на асфальт, а в результаті падіння вдарився обличчям і отримав травми м'яких тканин. Після цього його доправили до лікарні швидкої та нескладної допомоги.

Ще одному постраждалому, 47-річному чоловікові, куля влучила в ікру. Медичну допомогу йому було надано на місці.

Нагадаємо, що на ринку у Харкові відвідувачі посварилися з продавцями у кіоску електротоварів. Спочатку просто лаялися, згодом один із покупців дістав травматичний пістолет. Він поцілив продавцеві в ногу і разом з приятелем кинувся навтьоки.

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