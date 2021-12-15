Куля влучила в телефон: що відомо про стан здоров'я постраждалих під час стрілянини у Харкові

В результаті стрілянини двом чоловікам знадобилася медична допомога.
У Харкові в результаті конфлікту зі стріляниною тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків. Медики запевняють, загрози їхньому життю немає.
Про це повідомляє "Редпост".
За словами керівника КП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктора Забашти, в медзакладі наразі перебуває один із постраждалих. Його стан оцінюють, як задовільний.
Під час пострілу куля влучила у мобільний телефон 57-річного чоловіка. Мабуть, від переляку, він упав на асфальт, а в результаті падіння вдарився обличчям і отримав травми м'яких тканин. Після цього його доправили до лікарні швидкої та нескладної допомоги.
Ще одному постраждалому, 47-річному чоловікові, куля влучила в ікру. Медичну допомогу йому було надано на місці.
Нагадаємо, що на ринку у Харкові відвідувачі посварилися з продавцями у кіоску електротоварів. Спочатку просто лаялися, згодом один із покупців дістав травматичний пістолет. Він поцілив продавцеві в ногу і разом з приятелем кинувся навтьоки.
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