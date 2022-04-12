Куме, ти наступний: яскраві фотожаби і меми на затримання Медведчука (фото)

Куме, ти наступний: яскраві фотожаби і меми на затримання Медведчука (фото)

Українці у соцмережах здебільшого з радістю зустріли новину про затримання кума Путіна Віктора Медведчука.

У Мережі гучно відреагували затримання кума Путіна і народного депутата партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

ТСН.ua зібрав реакцію соцмереж і найяскравіші фотожаби.

Володимир Зеленський опублікував фото із затриманим Медведчуком у своєму Instagram з іронічним підписом "З Днем космонавтики".

Володимир Зеленський Instagram

"Безкінечно можна дивитися на 3 речі: як тече вода, як горить вогонь і як медведчук сидить у наручниках", - жартують у пабліку "Оборона Кривбасу".

Популярний у соцмережах голова Миколаївської ОВА Віталій Кім теж не залишився осторонь і опублікував кумедну фотожабу.

Віталій Кім

Медведчука порівнюють з полоненим окупантом "Чмонею", який також став героєм мемів.

Фото з соціальних мереж

На одному з мемів Медведчук тримає книгу історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Саме Медведчук за радянських часів був адвокатом видатного поета і дисидента, але замість того, щоб захистити Стуса - вимагав ще більшого покарання на судилищі. На Кіпіані Медведчук подавав до суду.

Фото з соціальних мереж

Не забули у Мережі і за друзів Медведчука - Путіна та Лукашенка.

Фото з соціальних мереж

Також Медведчука жартома порівнюють з полоненими російськими окупантами.

Яскраві меми та фотожаби на затримання Медведчука (7 фото)

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 12 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Очільник СБУ Іван Баканов прокоментував затримання Медведчука і заявив, що кумові Путіна не допомогла навіть одягнута для маскування українська військова форма.

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