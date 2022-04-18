Кумівство в російській армії та низький професіоналізм: розвідка назвала причини втрат командування РФ

Українська оборона завдала нечуваного для росіян удару по особовому складу армії РФ.

Кумівство в російській армії і як наслідок надзвичайно низький рівень професіоналізму генералів призвели до значних бойових втрат військового командування РФ під час масштабного нападу на Україну.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов німецькому виданню Spiegel, повідомляє ГУР МО в Telegram.

"Ми задали собі це питання. І знайшли лише одну відповідь: надзвичайно низький професійний рівень генералів. Однією з причин цього є кумівство в російській армії, це погодні генерали, родичі якогось чиновника, які не відповідають своїм завданням і не готові до них. Візьміть справу Чорнобаївки окремо! Це пам'ятник ідіотизму", - зазначив Кирило Буданов.

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Нагадаємо, лише цього тижня стало відомо про ліквідацію в Україні двох російських генералів. Загинув заступник командувача 8-ї армії генерал-майор Володимир Фролов, також Збройні сили України знищили ще одного генерала, російського командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковника Гришина Івана зі Смоленська.

Як відомо, за період повномасштабного наступу українські захисники ліквідували 20600 російських окупантів.

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