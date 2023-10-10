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Кумові Медведчука Чубирку обрали запобіжний захід

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Олена КапнікОлена Капнік
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Кумові Медведчука Чубирку обрали запобіжний захід

Затримання депутата Закарпатської обради та кримінального "авторитета" / Фото: СБУ

Закарпатського депутата відправили під варту.

Депутату Закарпатської обласної ради Івану Чубирку, який є давнім соратником та кумом зрадника Віктора Медведчука, обрали запобіжний захід.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. 

"Депутату Закарпатської обласної ради Івану Чубирку обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без права внесення застави", - написав він. 

Слід зауважити, що Чубирко є давнім соратником  Медведчука. Ексдептата-зрадник часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, кума Медведчука СБУ затримала 7 жовтня на Закарпатті. За інформацією спецслужби, він був лідером банди рекетирів та мав статус кримінального "авторитета".

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Дата публікації
Перегляди
570
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