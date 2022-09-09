"Куп'янськ - стратегічне місце": Подоляк пояснив, чому його звільнення важливе

Куп'янськ - це ключовий транспортний вузол, "який треба буде забрати", каже радник голови ОПУ.

Українські бійці у Харківській області вже звільнили 20 населених пунктів. Також ЗСУ можуть звільнити ще й місто Куп'янськ, яке є важливим логістичним вузлом окупантів.

Чому Куп'янськ – це ключове місце, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Сьогодні Генштаб конкретно повідомив, що звільнено вже 20 населених пунктів у Харківські області. Звільнена територія – 700 квадратних кілометрів, це дуже важливо. Куп’янськ – це ключове стратегічне місце, через яке йде все харківське угруповання російських військ – отримувало поповнення і резерви. Це такий ключовий транспортний вузол, який треба буде забрати й вже після цього дивитися, чи нам йти на Північ, чи трохи вниз на Південь. У такий спосіб розрізати це угруповання російських військ і не давати їм можливості працювати в режимі постійного пересування резервів", - пояснив він.

Подоляк зазначив, що це "ключові елементи на карті".

"Я маю на увазі, що в цьому випадку ми говоримо про Куп’янськ. Мені здається, у Харкові йде та буде йти планова зачистка території від нелюдів, які там перебувають", - сказав він.

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