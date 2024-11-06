Купа 200-х і 300-х: бійці Третьої штурмової потужно відпрацювали по окупантах (відео)

Армія РФ знову зазнала втрат внаслідок злагоджених дій наших бійців.
Так, борти Третьої штурмової доставили серію влучних скидів ворожій піхоті. Внаслідок операції чимало 200-х і 300-х окупантів.
Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.
Завдання виконали бійці підрозділу Revenge group 1-го механізованого батальйону.
"Влучали по скупченню живої сили або по одиночних цілях, але перетворення росіян у нові форми матерії — виконано", — резюмували у бригаді.
Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.
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