Купа 200-х і 300-х: бійці Третьої штурмової потужно відпрацювали по окупантах (відео)

Так, борти Третьої штурмової доставили серію влучних скидів ворожій піхоті. Внаслідок операції чимало 200-х і 300-х окупантів.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

3-я штурмова потужно відпрацювала по окупантах

Завдання виконали бійці підрозділу Revenge group 1-го механізованого батальйону.

"Влучали по скупченню живої сили або по одиночних цілях, але перетворення росіян у нові форми матерії — виконано", — резюмували у бригаді.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.

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